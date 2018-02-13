التدريب التقني في المدينة تنضم للمعلقين اليوم بسبب الطقس

المواطن- المدينة المنورة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن تعليق التدريب اليوم الثلاثاء، لجميع الوحدات التدريبية الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة.

وجاء ذلك بناءً على التنبيهات المتقدمة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة حول مستوى الرياح المثيرة للغبار على المنطقة.

وقبل قليل، أعلن تعليم المدينة المنورة تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء، في المكاتب الداخلية والخارجية التابعة لها.

كما وجه مدير التعليم في محافظة المهد، بتعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء في جميع مدارس المحافظة بنين وبنات.

وأعلنت إدارة التعليم في مكة المكرمة تعليق الدراسة يوم غد الثلاثاء؛ نظرًا لاستمرار الحالة الجوية.

وتمر بعض المناطق بحالة من التقلبات الجوية تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، الأمر الذي دعا بهيئة الأرصاد لإصدار العديد من التحذيرات، كما قررت العديد من إدارات التعليم والجامعات تعليق الدراسة لحماية الطلاب.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 1كم، وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من (55) كم/ ساعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة حائل تمتد إلى منطقتي القصيم والرياض.

كما توقعت هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح سطحية مثير للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء غد.







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