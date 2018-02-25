التذاكر مجانًا.. هُنا موعد مباراة السعودية ومولدوفا

المواطن – مروة نبيل

يخوض المنتخب السعودي الأول مباراة ودية أمام نظيره مولدوفا، يوم غد الاثنين، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، التي ستُقام في روسيا.

وسيلعب المنتخب السعودي الأول مع مولدوفا عند الساعة الثامنة ونصف مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وسيكون الدخول الجماهيري بشكل مجاني.

وأعلنت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إمكانية حجز المقاعد في مباراة السعودية ومولدوفا من خلال منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، مُشددة على أن الحضور سيكون مجانيًّا سواء للأفراد أو العائلات.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول، ثاني مباراة ودية له في المعسكر الحالي ضد المنتخب العراقي يوم 28 فبراير الجاري في مدينة البصرة العراقية.

وتضم قائمة المنتخب السعودي في المعسكر الحالي لمباراتي مولدوفا والعراق كلًّا من: ياسر المسيليم، وليد عبدالله، عبدالله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، أحمد عسيري، حسن معاذ، منصور الحربي، ياسر الشهراني، محمد البريك، إبراهيم غالب، عبدالملك الخيبري.

كما شملت القائمة كلًّا من: محمد كنو، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالوهاب جعفر، هتان باهبري، محمد الكويكبي، محمد السهلاوي، مهند عسيري، مجاهد المنيع، عبدالعزيز الجبرين، عبدالله عطيف، عبدالله الخيبري.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول يقع في المجموعة الأولى في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، مع منتخبات روسيا، أوروجواي، ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية للبطولة أمام أصحاب الأرض.









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