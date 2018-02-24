التفاصيل الكاملة لحبس ريهام سعيد

المواطن- القاهرة

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية في مصر، بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من فريق عمل برنامجها “صبايا الخير” من بينهم مُعدة البرنامج غرام عيسى والمُنتج الفني أكرم النحاس والمُصور محمد راضي، إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر.

وكانت ريهام سعيد قد عرضت حلقة عن ظاهرة خطف الأطفال وبيعهم، نجح فيها فريق الإعداد الخاص بالبرنامج في إعداد تحقيق والتواصل مع أشخاص لهم علاقة بالأمر، لكن التحريات الأمنية ذكرت أن الحلقة مفبركة بعدما ادعت ريهام سعيد أنهم اتفقوا مع العصابة على شراء طفلين مقابل مبلغ 300 ألف جنيه للطفل، وسجلوا الاتفاق بالفيديو، وقاموا في المرحلة الأخيرة عند استلام الطفلين بإبلاغ الشرطة، التي ألقت بدورها القبض على تِلك العصابة.

ترحيل ريهام سعيد والمعدة:

وقال أحمد عيسى شقيق المُعدة غرام: إن ريهام سعيد وشقيقته وباقي المُتهمين بالقضية توجهوا إلى نيابة جنايات القاهرة ليوقعوا على قرار المحكمة بإحالتهم إلى سجن القناطر وبالفعل تم ترحيلهم أمس الأربعاء في سيارتين، واحدة أقلت ريهام وغرام فقط حيث كانتا مربوطتين في كلبش واحد وتم ترحيل باقي المُتهمين الرجال في سيارة أخرى.

حقيقة معركة ريهام سعيد:

وفي سياق متصل، نفت المُحامية مير عيسى، ابنة عم المُعدة غرام، ما تردد حول أن هناك معركة دارت بين ريهام سعيد وغرام داخل السجن ووصلت للاشتباك بالأيدي، وقالت: إن الأمور بين ريهام وغرام مُستقرة وعلى أفضل حال، كُل ما في الأمر أن غرام لا تصدق أقوال ريهام سعيد في التحقيقات بأنها لم يكن لها علم منذ البداية بالتحضيرات للفقرة الخاصة بخطف الأطفال.

وأوضحت المحامية أن ريهام سعيد لم تُنكر علاقتها بغرام في التحقيقات كما نُشر، وأكدت أنه لم يطلع أحد ولا المُحامي الخاص بغرام على تحقيقات النيابة، ولكن كُل ما في الأمر هو تصريحات دفاع ريهام سعيد، المُستشار جميل سعيد بأن الإعلامية ذكرت أمام رجال النيابة أن غرام سعيد هي مُجرد مُساعدة للإعداد الخاص بالبرنامج وتعمل من الخارج بالأجر وليست مُتعاقدة مع القناة للعمل بشكل رسمي، وأن ريهام سعيد لم تكن على علم بالترتيبات التي قامت بها غرام وقامت بإذاعة الحلقة فقط.

تفاصيل قضية ريهام سعيد:

وبحسب تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، فإن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا باختطاف طفلين في منطقة السلام وتمكنت الشرطة من تحريرهما والقبض على اثنين من خاطفيهما، اعترفا بأن أحد الأشخاص يدعى إسلام كان أبرم اتفاقا معهما على الخطف، وأنه من سيقوم بشراء الأطفال منهما، وبإصدار قرار ضبط وإحضار لإسلام، تمكنت قوات الأمن من ضبطه واعترف بأن معدة برنامج المذيعة ريهام سعيد، وتدعى غرام صديقته، ودائمًا ما يعطيها أخبارًا اتفقا على فبركة الحلقة.







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