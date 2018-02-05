التفاصيل الكاملة لواقعة إغماء إليسا على مسرح دبي

المواطن- متابعة

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا لحالة إغماء، أثناء إحيائها حفلًا غنائيًّا في القرية العالمية في دبي، مساء الجمعة.

وأكد مدير أعمال إليسا، أمين أبي ياغي، أنه “بعد مرور أكثر من ساعة تقريبًا على بدء الحفل، شعرت إليسا بحالة تعب ودُوار، وحرارة مرتفعة، وبضغط مرتفع، فاقتربت من أحد أعضاء فريقها قائلة: (لا أدري ما الذي يحصل معي)، ثم وقعت عليه بعد أن أغمي عليها، فحملها الشاب سريعًا، ومن ثم تم إحضار فريق طبي (3 مسعفين وطبيب)، ليتبين لاحقًا أن ضغطها المرتفع سبب سقوطها، وقد بقيت غائبة عن الوعي لدقائق”؛ بحسب تصريحاته إلى “العربية”.

ولفت أبي ياغي إلى أن الفريق الطبي الذي حضر لإسعافها، أصر على نقلها إلى أحد المستشفيات في دبي، لكنها وفريقها فضلا التريث، وبقيت تحت المراقبة ساعة ونصف بوجود طبيب.

وتابع مدير أعمالها أنه “تم الاتصال بطبيبها في بيروت لمعرفة أسباب ما حصل، فقال: إنه نتيجة التعب والإرهاق، ويجب أن تخضع لفحوصات عامة، وهي حاليًّا في فترة راحة تامة”.







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