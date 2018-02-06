التمياط يرحب بمحاضرات دياز في اتحاد الكرة

المواطن - محمد سمعة

رحب نواف التمياط نجم الكرة السعودية السابق ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال.

وذكر التمياط عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتشرف بوجود رامون دياز من أجل إلقاء أولى محاضرات التعليم المستمر.

ويُقدم دياز 4 محاضرات يتحدث فيها عن خبراته التدريبية وكيفية تهيئة اللاعبين للمباريات ووضع خطة المباريات.

وأعرب التمياط عن شكره وشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى دياز نتيجة لموافقته على إلقاء المحاضرات.

يذكر أن دياز يدرب نادي الهلال في الموسم الحالي ومتواجد معه في صدارة الدوري السعودي للمحترفين في الفترة الحالية.







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