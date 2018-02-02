الجاسر: طيران أديل سيطرح 3 ملايين مقعد في 2018

المواطن ـ أحمد بن ناصر

أكد رئيس مجلس إدارة طيران أديل، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، صالح بن ناصر الجاسر، أن طيران أديل يشغل حاليًا 36 رحلة يومية بين المدن السعودية، ومستمر بالتوسع الداخلي، وسيطلق هذا العام أولى رحلاته الدولية.

وقال في تصريح صحافي بمناسبة وصول أول رحلة لطيران أديل، أمس الخميس أولى رحلاته إلى الرياض، قادمةً من أبها، إن الخطوط السعودية استطاعت في 2017 إضافة مليوني مقعد داخلي، بعد أن عززت قدراتها بعدد 32 طائرة جديدة إضافية العام الماضي، وما أسهم بشكل كبير في حل مشكلة شح المقاعد الداخلية على مدار العام.

وعن عدد مقاعد أديل في 2018، أوضح أنها ستطرح 3 ملايين مقعد، ويتوقع نسبة إشغال جيدة بناء على البداية الجيدة لها منذ اليوم الوطني في سبتمبر الماضي حيث انطلقت أولى رحلاتها في المملكة، وهي نسبة ستكون في القدر الأعلى على مستوى المنطقة، مشددًا على اهتمامهم بالسعودة في أديل، حيث إن نسبتهم من المضيفين 100%، وبنسبة تفوق 50% في أعمال الصيانة.

وأضاف الجاسر أن رحلات “طيران أديل” من وإلى أبها ستوفر مزيدًا من السعة المقعدية وبالأسعار المناسبة، مؤكدًا أن التوسع في المنطقة الجنوبية يساهم في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام، إلى جانب خدمة أفراد القوات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي، بشكل خاص، وغيرهم من أبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين.

وغادرت أمس أول رحلة لطيران أديل بالرقم (F 171) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، متجهةً إلى مطار أبها الإقليمي كمحطة خامسة لها، وقد غادرت طائرة “الجناح” أبها متجهةً إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالرحلة رقم (F 271)، حيث أقيم هناك حفل رسمي بمناسبة وصول أول رحلة قادمة من أبها، وذلك في صالة المسافرين رقم (5)، بحضور المهندس صالح الجاسر وعدد من مسؤولي المطار والإعلاميين.

ولفت كون كورفاتيس، الرئيس التنفيذي لـ”طيران أديل” إلى أن: “منذ بداية عملياتنا، أردنا أن نفي بوعدنا من خلال توفير تجربة طيران ممتعة لعملائنا وبأسعار معقولة، إضافة إلى تقديم خدمات رائعة، واليوم ونحن نواصل توسيع شبكتنا، يسرنا أن نصل إلى أبها، المدينة التي وضعت بصماتها المميزة على الخارطة السياحية في العالم العربي.







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