الجامعة العربية المفتوحة تحتفل بخريجيها.. الاثنين

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي (أجفند)، يوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة (11) من طلاب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة لعام 2016- 2017، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض عند الساعة 8:00 مساءً.

من جهته، بيّن الدكتور علي بن محمد الشهراني، المدير المكلف للجامعة العربية المفتوحة في السعودية، أن هذه المناسبة تأتي تتويجًا لجهود الطلاب والطالبات خلال الأعوام الدراسية الماضية، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم، وخاصة الحياة الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

وأكد المدير المكلف للجامعة العربية المفتوحة في السعودية على أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز لحفل تخريج طلاب الجامعة ما هو إلا امتداد لدعمه المتواصل واهتمامه الكبير بنشر رسالة التعليم لجميع فئات المجتمع دون استثناء وإيجاد حلول لمشاكلهم مثل البطالة والرسوم المالية في سبيل الحصول على التعليم العالي.

وشدد الدكتور الشهراني على مضي الجامعة العربية المفتوحة في التطوير وتقديم أعلى جودة أكاديمية ممكنة على أن يبقى التفرد والابتكار هو السمة المحيطة للجامعة استكمالًا لفكرتها الرائدة على مؤسسها منذ حوالي 15 عامًا، لتصبح بذلك أعرق الجامعات في نوع التعليم المدمج على مستوى الشرق الأوسط موفرةً أرقى التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المعلومة للطالب، إضافة إلى الشراكة النوعية مع الجامعة المفتوحة في بريطانيا؛ حيث إن الجامعة لها الحق في تدريس مناهجها والاستفادة من مصادرها التعليمية والاستشارية.

واختتم المدير المكلف للجامعة العربية المفتوحة في السعودية، حديثه بمباركته للخريجين تخرجهم ولأولياء أمورهم الذين عملوا بشكل متكامل حتى هذا اليوم، وما أنجزوه في جامعتهم التي سخرت لهم كل ما لديها من إمكانات، لكي يصبحوا مؤهلين للمرحلة المقبلة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.‎