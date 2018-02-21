الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس جمهورية بلغاريا

المواطن - واس

نقل معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لفخامة رئيس جمهورية بلغاريا السيد رومن راديف.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته لمعالي وزير الخارجية اليوم بمقر الرئاسة في العاصمة البلغارية صوفيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.







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