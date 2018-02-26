الجزائر.. عزل 4 آلاف مدرس بسبب إضراب

المواطن- متابعة

عزلت وزارة التربية في الجزائر قرابة 4 آلاف أستاذ في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) من قطاع التربية.

وبحسب صحف محلية جزائرية، العزل تم بسبب مشاركة الأساتذة في الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كنابست)، بعدما أقر القضاء بعدم قانونيته.

وأكدت الوزارة أنها طبقت جميع الأطر القانونية في تعاملها مع الحركة الاحتجاجية، من خلال تطبيق ما جاء في محضر اتفاق بين وزارة التربية وكنابست المؤرخ في مارس 2015، ثم فتح أبواب الحوار، قبل اللجوء إلى العدالة التي أقرت بعدم قانونية الحركة.

وقال المصدر: إن العدد الإجمالي للأساتذة المفصولين بلغ 4 آلاف لرفضهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية، في حين أكد أن عدد الأساتذة الذين عادوا إلى الأقسام للتدريس يقارب الـ5500 أستاذ.







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