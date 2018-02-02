الجماهير تتغنى بهذا النجم في مباراة الأهلي اليوم

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير المصرية مع مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن جمهور القلعة الحمراء هاشتاقًا يحمل اسم أكرم توفيق للإشادة بأداء لاعب الوسط الصاعد خلال مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور وأصبح هذا الهاشتاق ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في مصر.

وكتب “عادل كريم” عن مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور: “أكرم توفيق يستحق فرصة.. لعيب عنده قلب وروح قتالية ومع شوية خبرة هيبقى هايل بجد”، وقال آخر: “أكرم توفيق ده هايل ومحتاج شوية خبرة وهيبقى من أحسن الديفندرات في مصر”.

وعلق آخر على أداء اللاعب في مباراة الأهلي اليوم قائلًا: “أكرم توفيق جي الأهلي من سنة تقريبًا وكان نجم فرقته “19 سنة بس” وكل ما بيلعب بيظهر إنه لاعب بجودة عالية جدًّا بس بعدها بيرجع يقعد للأسف .. لازم ياخد فرص أكتر الفترة الجاية لأنه حقيقي مستقبل عظيم”.

وقال “أشرف” عن لاعب الوسط المتألق في مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور: “أكرم توفيق لازم ياخد فرص في باقي الدوري”، وكتب “حسين الزناتي”: “أكرم توفيق مش واخد حقه يا ريت يبقى له دور مستواه عال ويستاهل مكانًا أساسيًّا”.

وانهالت عبارات الإشادة على أكرم خلال مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور وقال آخر: “أكرم توفيق وهشام محمد مزاجهم عالٍ ولو استمروا كده هيبقوا حاجة كبيرة”، وكتب أحمد: “بس أكرم توفيق ده ديفندر أوروبي”.

وأضاف حساب يحمل “بيسو”، عن أداء اللاعب الصاعد في مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور، قائلًا: “أكرم توفيق لاعب يستاهل يلعب أساسي .. مقاتل وكويس ومع شوية مباريات الخبرة هتخليه لاعب عالي”.

حساب يحمل اسم “محمود المهدي” علق على مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور قائلًا: “المفروض يتحط أكرم توفيق الأول وبعد كده يفكر يحط مين يلعب جنبه و قدامه، غير كده ظلم بين”.

ويُقدم أكرم توفيق مستوى مميزًا في مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور، ونجح في إفساد العديد من الهجمات الخطرة، وتعويض غياب النجم حسام عاشور وعمرو السولية.

ويُعتبر أكرم توفيق نجم مباراة الأهلي اليوم في حفل اعتزال فؤاد أنور ، أحد أبرز المواهب المصرية في منطقة وسط الملعب، على الرغم من صغر عمره، حيث إنه يبلغ 20 عامًا، ولكن لا يُشارك مع الأهلي بشكل أساسي.







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