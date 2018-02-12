الجماهير تتفاعل مع مباراة الأهلي وتراكتور على تويتر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباراة الأهلي وتراكتور تبريز الإيراني ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بطريقتها الخاصة، حيث دشنت هاشتاقًا يحمل اسم الأهلي تراكتور لمتابعة أحداث اللقاء أولاً بأول.

وأصبح هاشتاق الأهلي تراكتور ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في المملكة، بعد تفاعل آلاف المغردين معه، وتمنى الجمهور فوز النادي الأهلي في المباراة الآسيوية المهمة لتصدر جدول ترتيب المجموعة مبكرًا، فيما انتقد البعض تشكيل المدرب سيرجي ريبروف.

وقال “أحمد الفقيهي”: بالتوفيق للملكي”، ونضر “عيودز” صورة لجماهير الأهلي وعلق قائلًا: ” اللهم وفق أهلينا فوق كل أرض وتحت كل سماء”، وكتب “بركات”: بالتوفيق للراقي في مشواره الآسيوي وأخاف على الأهلي من نفسه فقط”.

وكتبت “شهد عتيبي”: ” بالتوفيق للأهلي”، وقال “عبد الله المالكي”: ” إحساسي يقول ٢/٢ والله أعلم”، وعلق “محمد” قائلًا: ” منصور يا عشق الملايين”، وتابع “محمد الجبر”: يا الله توفيقك اليوم والفوز على تراكتور الإيراني”، وقال “رسيل المطيري”: ” بالتوفيق للأهلي”.

وعلق “نايف القرشي” قائلًا: ” كل الأمنيات والدعوات بالتوفيق لممثلي الوطن بدوري أبطال آسيا لتعويض خسارة مقعدين لم تشارك فيهما هذا الموسم .. أقصى ما يمكن هو المطلوب للحفاظ على قيمة كورتنا آسيويا”.

ونشر حساب يحمل اسم “عالمية متيمة” صورًا للأهلي والجمهور وقال: “بالتوفيق لقلعة الكؤوس وسفير الوطن حبيبنا الأهلي المنافس الشريف للعالمي وكبير جدة بيضوها يا ملوك”، وقال “ناصر الأكلبي”: ” بالتوفيق للملكي”.

وانطلق منذ قليل الشوط الأول من مباراة الأهلي السعودي وتراكتور تبريز الإيراني المُقامة على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.







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