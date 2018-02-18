الجماهير تصدم ياسر القحطاني

المواطن – مروة نبيل

طالب حساب برنامج “أكشن يا دوري” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، توجيه رسالة لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر القحطاني، والتي جاءت نتيجتها غير متوقعة لقائد الزعيم.

وطرح “أكشن يا دوري” سؤالًا يخص نجم الهلال عبر حسابه على “تويتر”، وقال ما هي رسالتك لياسر القحطاني؟ وجاءت الاختيارات كالتالي: اعتزل آخر الموسم، انتقل لنادٍ آخر، حاول ترجع لمستواك.

وشاركت الجماهير بقوة في الاستفتاء الذي طرحه “أكشن يا دوري” بشأن ياسر القحطاني، وطالب 68% من المشاركين فيه باعتزال لاعب الهلال آخر الموسم الجاري، فيما طالب 25% فقط بمحاولة استعادة مستواه، وأيد 7% من المشاركين انتقاله لنادٍ آخر.

وأوضح برنامج “أكشن يا دوري”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن عدد المشاركين في الاستفتاء الخاص بنجم الهلال ياسر القحطاني 113 ألف و433 مُشجعًا.

ويواجه النجم ياسر القحطاني انتقادات حادة خلال الفترة الماضية؛ بسبب تراجع مستواه وعدم مشاركته بشكل مستمر مع نادي الهلال، سواء في الدوري السعودي للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين قبل توديع منافساته.

وفتحت مباراة الهلال والشباب الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، النار على ياسر القحطاني؛ حيث إنه أهدر ركلة جزاء، الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات لاذعة لقائد الزعيم، سواء من النُّقاد الرياضيين أو الجماهير.

يُذكر أن ياسر القحطاني شارك في مباراة الهلال والشباب كبديل، وحصل الزعيم على ركلة جزاء بعد نزوله بوقت قليل، ولكنه أهدرها.

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