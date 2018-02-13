الجماهير تُشعل تويتر بهاشتاق برجعتك الأهلي خالد

المواطن - مروة نبيل

دشن مُحبو وعُشاق النادي الأهلي هاشتاقًا يحمل اسم برجعتك الأهلي خالد، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، احتفالًا بالعودة المنتظرة للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز من أجل دعم الراقي خلال الفترة المقبلة.

وتفاعل مع هاشتاق برجعتك الأهلي خالد آلاف المغردين، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في المملكة، حيث عبّر رواد موقع التدوينات القصيرة عن سعادتهم البالغة بالعودة المنتظرة للأمير خالد.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد وجه دعوة للأمير خالد ونجله الأمير فيصل بن خالد، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، من أجل العودة إلى دعم معشوقهما النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ورصدت “المواطن” ردود فعل الجماهير على هاشتاق برجعتك الأهلي خالد على “تويتر”، وقال الإعلامي محمد سعد الله: “يتنفس الأخضر هذا الرجل العظيم عودته تعني استقرار الفريق”.

وكتب عبدالإله: “رمز الرياضة يعود الأهلي الآن أصبح أهلي بوجود (خالد، منصور، محمد، فيصل، بدر) لم يعش الأهلي أقوى مراحله إلا بتكاتف رجاله سابقًا.. المشهد الآن يعود إذًا الماضي والحاضر، والمستقبل لونه أخضر برجعتك الأهلي خالد ورحم الله عبدالله الفيصل”.

وقال حساب يحمل اسم بوبل: “السومة وخالد بن عبدالله ومنصور بن مشعل كلهم راجعين.. يا شباب ترى نبي الدوري ما هو كاس العالم”، وكتب حسام القحطاني: “أهلًا بعودة الكبير لبيته.. المكسب الأكبر هو (وحدة) البيت الأهلاوي وعودة رجاله على قلب رجل واحد”.

ونشر آخر صورة للأمير خالد عبر هاشتاق برجعتك الأهلي خالد وقال: “أهلًا بالرمز التاريخي وأطلق داعم وعاشق على مر العصور”، وكتب فارس نجد: “أقسم بالله أن الأندية تحسدكم يالأهلاوية على هذا الرمز العظيم كلما احتاجه النادي حضر”.

وتابع سيف الملكي: “للأهلي جينا من كل مدينة، وخالد لينا لدعم نادينا والفوز بإذن الله لينا”، وقال ياسر الحربي: “الله يطول بعمرك”، وكتب حساب يحمل اسم حب استطلاع: “عاشق مُتيّم في حب الأهلي وخالد”.

وأضاف سعد القرني: “أهلًا برجعة رمز الكورة السعودية ورمز الأهلي وكبيرهم”، وقال محمد بن سالم غزواني: “من يدعم بعشق هو المخلص.. ومن يدعم للشهرة فسيختفي مع تراجع شهرته.. وخالد بالأهلي خالد”.

حساب يحمل اسم عبدالله الصبان تفاعل مع هاشتاق برجعتك الأهلي خالد وقال: “ذكر في بيان الابتعاد في حال احتاجني. الأهلي سأعود والآن جمهور الأهلي. يطلبك يا رمز والأهلي يحتاجك”.







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