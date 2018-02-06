الجنيه السوداني ينهار أمام الدولار بموافقة المركزي

المواطن- متابعة

للمرة الثانية، قرر بنك السودان المركزي، خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأميركي.

واستبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق، لكنها اعتمدت نطاقًا سعريًّا تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا النطاق في بادئ الأمر ما بين 16 و20 جنيهًا للدولار.

وصرح حازم عبدالقادر، محافظ بنك السودان المركزي، بأنه من المقرر خفض نطاق سعر الصرف إلى ما بين 28.8 و31.5 جنيه للدولار اعتبارًا من أمس الاثنين، وأن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بإيداع دولارات اشتروها من السوق السوداء.







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