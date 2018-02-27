الجوازات تحصد الجوائز في ملتقى أبشر الرابع

المواطن- الرياض

​افتتح الأمير بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، يوم أمس الاثنين، ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية الرابع وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين جميع أفراد المجتمع والجهات والقطاعات بالوزارة إضافة إلى إمارات المناطق بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها التي ستسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الملتقى إلى تحفيز كافة قطاعاتها للمضي قدماً نحو تبني التقنية المتقدمة كخيار استراتيجي لجميع قطاعاتها.

وحققت المديرية العامة للجوازات أربع جوائز في ملتقى “أبشر” الرابع للتعاملات الإلكترونية وهي، جائزة خدمة الحجاج (أخذ الخصائص الحيوية للحجاج خارج المملكة)، وجائزة الإبداع في تقديم الخدمات، وجائزة التحقق من البصمة والهوية، وجائزة الخدمات الجديدة (تصاريح سفر العسكريين).

كما حضر الملتقى عدد من أصحاب المعالي ومدراء وقادة القطاعات الأمنية، وعن الجوازات حضر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني وعدد من مدراء الإدارات والضباط من المديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض.







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