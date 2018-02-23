الجوازات تستعرض نشأة الوثائق الرسمية لها في الجنادرية

المواطن- واس

استعرضت المديرية العامة للجوازات، خلال مشاركتها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 ، نشأة الوثائق الرسمية للجوازات في المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز حتى تطورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يحتوي الجناح على عدة أركان تقدم خدماتها للزوار، وتطلعهم من خلال معرض مصور على جميع المديرين الذين تعاقبوا على المديرية منذ نشأتها حتى أصبحت قطاعاً عسكرياً في عام 1402هـ، بالإضافة إلى معرضٍ لمراحل تطور الزي العسكري لمنسوبي الجوازات.

وأكد مساعد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات لعقيد فراس الطويان أن المديرية حرصت على المشاركة في المهرجان لتحكي تاريخ الجهاز، واستعراض أبرز مراحل التطور التي شهدها، مشيراً إلى أن الجناح يتضمن عرضاً للأختام المستخدمة قديماً منذ بدايات الجوازات التي يتم العمل بها داخل المملكة والمنافذ الدولية في الماضي، إضافة إلى عرض الإقامات التي تقوم بإصدارها المديرية العامة للجوازات للمقيمين بداية بالإصدار القديم المكون من دفتر يحتوي على عدة أوراق وصولاً إلى بطاقة الإقامة الجديدة.

وأضاف أن الجناح يقدم عبر ركن “مقيم” التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية للشركات والمؤسسات التي تزيد عمالتها عن 100 عامل، وذلك عبر إصدار إقامات وتأشيرة الخروج والعودة ومعرفة عدد العمالة وطباعة البرنت وكل ما يخص تلك الشركات، وركناً لمكافحة التزوير، لتوضيح عمليات التزوير وطرق كشفها والأجهزة المستخدمة لها، بالإضافة إلى عرض نماذج من الوثائق المزورة المقبوض عليها، وكذلك ركن “وطن بلا مخالف” الذي يشرح للزائر الإجراءات المعمول بها في حق العمالة المخالفة والعقوبات الموضوعة والغرامات المالية لتلك الظاهرة.

في حين يقدم ركن “بريد واصل” إيضاحًا بخدمات إصدار الجوازات السعودية وتجديدها وتوصيلها إلى منازل المستفيدين للتسهيل على المواطنين، وركن “الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة” لشرح محتويات المعرض للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وإيصال الرسالة الإعلامية لهم من مخالفات وعقوبات.

وأشار إلى أن الجناح خصص ركناً لـ”أبشر” باعتباره خدمة إلكترونية مقدمة للمواطن والمقيم كاستقدام العمالة المنزلية والمرافقين وكذلك إصدارات الجوازات السعودية والإقامات وتجديدها وإنهاء كافة الخدمات عبر ركن “أبشر أعمال” وهو إدارة مسؤولة عن الشركات والمؤسسات الصغيرة التي تبلغ عدد عمالتها 100 عامل فما دون ليقدم لهم كافة الإجراءات والخدمات.

وذكر أن الجناح يحتوي على ركن خاص بالعنصر النسائي يوضح فيه الدور الحيوي والمهم الذي يقمن به من خلال منافذ المملكة الدولية وإدارات الجوازات لإنهاء بعض الإجراءات التي تخص المواطنات والمقيمات في المملكة، وكذلك ركن “حياك” وهي شركة سعودية متعاونة مع المديرية العامة للجوازات في جميع منافذ المملكة لاستقبال وإنهاء جميع إجراءات القادمين إلى المملكة لأول مرة من خلال حسن استقبالهم ومتابعة إجراءاتهم وإنهائها بأسرع وقت ممكن، في حين يوجد بالجناح سيارة قديمة خاصة للإدارة العامة للجوازات منذ عام 1380هـ التي كانت تستخدم سابقًا لإصدار البطاقات والجوازات وإنهاء الإجراءات كافة.







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