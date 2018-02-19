الجيش المصري يُصفي 4 مسلحين ويدمر عبوات ناسفة وسيارات مفخخة بسيناء

المواطن - واس

تمكنت القوات المصرية من تصفية أربعة عناصر مسلحة، كما دمرت في غارات جوية خمسة أهداف من بينها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة، وذلك ضمن إطار العملية الشاملة لمجابهة الإرهاب “سيناء 2018” التي بدأت في التاسع من فبراير الجاري.

وأفاد البيان العاشر للقوات المصرية والشرطة أنه جرى تنفيذ قصف مدفعي استهدف 166 هدفاً بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء، إضافة إلى قيام المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير أربعة كهوف ومخابئ لإيواء العناصر المسلحة وعثر بداخلها على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة .

كما تم خلال العمليات ضبط مركز إعلامي للعناصر المسلحة عثر بداخله على عدد من أجهزة الحواسب وأسلحة نارية وخرطوش وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية،إضافة إلى تدمير 244 وكراً ومخزناً عثر بداخلها على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة وضبط أكثر من 11 طناً من المواد المخدرة،كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر المسلحة و100 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وجرى خلال العمليات القبض على 417 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، فيما قتل 3 من القوات المصرية خلال الاشتباكات وعمليات التطهير.







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