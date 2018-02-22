الجيش اليمني يسحق الانقلابيين ويتقدم شمال صعدة

الموطن - واس

أحرز الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً في شمال محافظة صعدة وذلك عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش: “إن الجيش فرض سيطرته الكاملة على عدد من المواقع الإستراتيجية المحيطة بمركز مديرية باقم الذي يُعَدّ الهدف القادم”.

وأشار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن التقدم المحرز يمثل نقطة الانطلاق لدحر الميليشيا الحوثية من مركز مديرية باقم، مضيفاً أن الجيش اليمني تمكن من تحرير مثلث باقم، ومن شأن ذلك أن باتت مناطق آل صبحان وجبال أبواب الحديد تحت نيرانه.

وأوضح قائد اللواء الخامس، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى، إثر محاولاتها اليائسة لاستعادة بعض المواقع في صعدة.







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