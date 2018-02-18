الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني ضد الانقلابيين في الحُديدة

المواطن- واس

يواصل الجيش اليمني تقدمه الميداني بعد معارك ضارية يخوضها ضد الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني “سبتمبر نت”، عن مصادر ميدانية قولها: إن المعارك اشتدت وتيرتها بين الجيش مسنودًا بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من جهة أخرى جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

ووفقاً للمصادر، فإن المعارك تركزت في منطقة بيت بيش، الواقعة بمثلث إب- حيس، فيما تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمها الميداني في منطقة الجراحي، وتفرض حصارًا على الميليشيا من عدة اتجاهات.







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