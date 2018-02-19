الجيش اليمني يُنفذ عملية عسكرية على مواقع الانقلابيين بالجوف

المواطن - متابعة

نفَّذت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر الاثنين، عملية عسكرية على ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني نفذت عمليتها على مواقع تمركز الحوثيين في مناطق “الهيجة – العقدة – الحلو” بمديرية المصلوب.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قتل بعض عناصر الميليشيات في تلك المواقع وفرار آخرين.

يذكر أن طيران التحالف الداعم للشرعية في اليمن نفذ السبت الماضي 30 غارة جوية في محافظات “حجة -صعدة -الجوف”، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية .

ودمر طيران التحالف منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثيين إلى جبهاتهم، كما دمر متاريس وأوكاراً استخدمتها الميليشيات حصناً لها.







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