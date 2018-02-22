الحارثي: النصر فقد هوية البطل.. وإقالة غوستافو ليست موفقة

المواطن - مروة نبيل

انتقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي السابق، محسن الحارثي، مستوى لاعبي النصر في مباراة الباطن التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح الفريق السماوي في حسمها لصالحه بهدف نظيف.

وقال محسن الحارثي: “فقد النصر هوية الفريق البطل، واللاعبون هم من يتحمل المسؤولية حتى لو كان هناك تغيير بالإدارة والجهاز الفني.. قارن أجانب الباطن بأجانب النصر لتعرف الفرق.. أجانب الباطن يلعبون بقتالية وكأنهم أبناء النادي”.

وتابع نجم العالمي السابق تصريحاته قائلًا: “كان غوستافو جيداً وأكثر معرفة بنادي النصر، لم يكن قرار إقالته موفقاً، فبعد أن تم جلب الأجانب تمت إقالته والاستعانة بمدرب جديد ليقود أجانب جدداً على الفريق؛ ما تسبب بفقدان هوية الفريق”.

وأضاف محسن الحارثي خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “سلمان المالك لا يُلام، لكن عليه اتخاذ قرارات جريئة وإجراء تغييرات كبيرة في النصر حتى وإن كانت مؤلمة للبعض”.

وكان مجلس إدارة نادي النصر قد قرر إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، غوستافو كونتيروس، نهاية الشهر الماضي، بعد تراجع النتائج، التي لم تكن في مستوى طموح وتطلعات الإدارة والجماهير، وتحديدًا عقب الخسارة من التعاون في الجولة الـ19.

وأعلنت إدارة النصر بعد ذلك عن تعيين المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، ولكنه لم يُحقق النتائج المنتظرة منه حتى الآن.







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