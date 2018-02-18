الحربي يكشف موعد الإعلان عن مدرب أُحد الجديد

المواطن – مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي أُحد، سعود الحربي، عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول، بعد إقالة المدرب الجزائري نبيل نغيز، اليوم الأحد.

وقال رئيس نادي أُحد خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “تمت إقالة المدرب؛ لأن الفريق بحاجة لعمل أكبر، وبحاجة لمدرب متمرّس على الدوري السعودي أكثر من نبيل نغيز”.

وتابع سعود الحربي تصريحاته عن المدير الفني الجديد لنادي أُحد قائلًا: “المدرب القادم لن يكون مؤقت لخمس مباريات فقط، لكنه سيستمر إلى الموسم القادم على الأقل”.

وأضاف رئيس أُحد قائلًا: “لدينا اسم لمدرب سبق له العمل في السعودية وحقق نتائج رائعة مع ناديه، ونتمنى له التوفيق مع أُحد.. سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد لفريق أُحد غدًا بإذن الله”.

وأعلن حساب نادي أُحد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، عن إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الجزائري نبيل نغيز، مؤكدًا أن مجلس الإدارة اتفق على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد قد خسر في الجولة الـ22 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بهدفين نظيفين أمام فريق الفيصلي، ويبدو أن هذه الهزيمة كانت سببًا مباشرًا في إقالة المدرب الجزائري نبيل نغيز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 6 مواجهات، والهزيمة في 11 لقاء.







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