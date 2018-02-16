الحرس الوطني عن سياج #أم_مهنا: على طلبها ولحماية الزوار

المواطن - الرياض

أثارت صورة المواطنة أم مهنا، خلال مشاركتها في مهرجان الجنادرية ويحيط بها سياج كالقفص الحديدي، استنكار عشرات المواطنين.

وأمام حالة الاستنكار هذه، بادر الناطق باسم وزارة الحرس الوطني الرائد محمد العمري، لتبيان حقيقة الصور والوصف الذي تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح العمري، أن المواطنة أم مهنا، طلبت من الجهات المنظمة لفعاليات المهرجان أن يكون لها موقع خارجي على الرغم من توفير مكان ملائم لما تقدمه للجمهور، ويفي بالاشتراطات الأمنية التي تحمي الزوار.

وأضاف، في بيان صحافي، أن أم مهنا طلبت من الجهة التابعة لها موقعاً خارجياً، رغم تخصيص موقع داخلي مناسب لها، مؤكداً تلبية طلبها وعمل سياج بصفة أمنية ووقائية؛ حرصاً منها على سلامة الزوار من قِبل الجهة التابعة لها.







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