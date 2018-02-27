الحصيني يكشف رحلة السحب الرعدية حتى خروجها من المملكة

المواطن- الرياض

قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني: إن السحب الرعدية الممطرة ستصل إلى حفر الباطن.

وأضاف الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن السحب الرعدية الممطرة ستتوجه بعد ذلك إلى الخفجي والكويت، ثم باقي الشرقية والبحرين وقطر، وذلك بعد أن أثرت على المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية والجوف، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وحذرت الأرصاد في وقت سابق من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، على أجزاء من المنطقة الشرقية، ومرتفعات نجران وعسير والباحة.







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