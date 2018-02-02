الخطوط السعودية تسمح بإصدار بطاقات الصعود قبل الرحلة ب ٤٨ ساعة

المواطن - الرياض

أطلقت الخطوط السعودية خدمة جديدة للضيوف المسافرين على رحلاتها بحجوزات مؤكدة، تتمثل في إمكانية إصدار بطاقات صعود الطائرة عبر قنوات الخدمة الذاتية والإلكترونية، قبل موعد الرحلة بمدة أقصاها 48 ساعة.

ودخلت الخدمة الجديدة، حيّز التفعيل الخميس 1 شباط/فبراير الجاري، بعد أن كان الحد الأقصى قبل الموعد بـ 24 ساعة، وتم تقديمها 24 ساعة أخرى كميزة لمستخدمي الخدمات الإلكترونية.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات وتسهيل إجراءات السفر، وتحفيز الضيوف على استخدام الوسائل التقنية الحديثة التي تمّ توفيرها عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيقات الأجهزة الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية. كما تهدف إلى تخفيف الضغط على منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات، وبالتالي توفير وقت وجهد الضيوف.

وأوضح مساعد المدير العام المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، أنّ هذه الخدمة تم اعتمادها بناءً على الإحصاءات التي تؤكد ارتفاع أعداد الضيوف الذين ينجزون الحجوزات وإجراءات السفر عبر القنوات الإلكترونية.

وأشار الطيب إلى أنّه “بإمكان الضيوف الاستفادة من الخدمة الجديدة وإصدار بطاقات صعود الطائرة من خلال إنهاء إجراءات السفر عبر القنوات الذاتية كالموقع الإلكتروني وتطبيقات الأجهزة الذكية لجميع رحلات السعودية الداخلية والدولية باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، فيما يمكن إصدار البطاقة عبر منصات الخدمة في المطارات للرحلات المغادرة خلال 24 ساعة فقط، كما يتم قبول الأمتعة المعاينة قبل 6 ساعات من موعد الإقلاع المجدول”.

يذكر أنَّ القنوات الإلكترونية لـ”السعودية” تقدم باقة من الخدمات المتكاملة والتي تمكن الضيوف من إنجاز كافة الخدمات الإلكترونية لإجراءات السفر، بدءًا من استعراض جدول الرحلات وتنفيذ الحجز ودفع قيمة التذكرة وإصدارها واختيار المقعد والوجبة وإصدار بطاقة صعود الطائرة وإلغاء الحجز أو تغييره ودفع رسوم العفش المصاحب الإضافي وترفيع درجة السفر لأعضاء الفرسان وغيرها من الخدمات التي تمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات والحصول على جميع الخدمات إلكترونيًا بيسر وسهولة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :