الخليفي: لدى ساما ما يكفي من الأدوات لحماية الريال

المواطن- الرياض

شدد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، على أن لدى المؤسسة ما يكفي من الأدوات للتعامل مع أي ضغط على ربط الريال مع الدولار.

وأضاف الخليفي ردًا على أسئلة الصحافيين في مؤتمر مالي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة النقد تضع سياستها تماشيًا مع سعر الفائدة على الدولار، بحسب رويترز.

وتابع أن البنك المركزي السعودي يريد أن يكون سباقًا في توظيف التكنولوجيا المالية الجديدة ولا سيما في نظام المدفوعات.

وقال الخليفي إن البنك المركزي السعودي يجري محادثات مع نظيره الإماراتي بشأن استخدامات سلسلة الكتل “بلوك تشين”.







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