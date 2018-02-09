الداخلية الكويتية تحبط محاولة اختراق موقعها الإلكتروني

المواطن ـ الكويت:

أكّدت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، إحباط محاولة اختراق من قبل أحد الهاكرز (قراصنة الإنترنت) لموقع الوزارة الإلكتروني وعودته إلى التشغيل الاعتيادي.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، أنَّ “الأجهزة الأمنية المعنية والمختصة قامت بمحاصرة محاولة الاختراق وإيقاف العمل بالصفحة الإلكترونية لفتره قصيرة، كإجراء احترازي، وذلك وفقًا للاستراتيجية الموضوعة والخطط الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الفرضيات والحالات الطارئة”.

وأعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات، وفق وكالة الأنباء الكويتية، عودة الموقع إلى العمل في وقت قياسي ودون أن تلحق به أي أضرار، إذ لم يؤثر ذلك على الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات الرئيسية لوزارة الداخلية لعدم صلته به، مشيرة إلى أنَّ “التحقيقات بدأت على الفور لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة وملاحقته قانونيًا”.