الدفاع المدني يبحث التعاون المشترك مع الجمعية الأميركية للوقاية من الحريق

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

استقبل المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، صباح اليوم، نائب رئيس الجمعية الوطنية الأميركية للوقاية من الحريق للعمليات السيد دون بليس، يرافقه الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث عقدا اجتماعاً حضره عدد من المختصين من كلا الجانبين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الاهتمامات المشتركة وأوجه التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات وسبل دعم الدفاع المدني فيما يختص بتقديم الاستشارات وتحقيق الاستفادة المثلى من المعايير والأكواد التي تصدرها المنظمة والتي تتعلق بإدارة خدمات الإطفاء والحماية من الحريق، لاسيما تلك التي تُعنى باشتراطات ومتطلبات السلامة في المنشآت الحيوية والصناعية الكبرى، وكذلك جوانب التدريب وبناء القدرات البشرية بما يعزز قدرات الدفاع المدني بشكل عام لمواجهة تحديات هذه المرحلة التي تشهد المملكة فيها حركة تنموية وصناعية غير مسبوقة.

كما عرض وفد الجمعية نماذج من أنشطتها في استضافة الخبراء والمختصين في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية من الحريق والتدريب وإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والإفادة من الخبرات الهندسية المتخصصة في الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية والتجارية.

وفي هذا الإطار أكد الفريق العمرو حرص المديرية العامة للدفاع المدني على مد جسور الشراكة والتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات والجمعيات المتخصصة في أعمال الدفاع المدني وفي مقدمتها الجمعية الأميركية للوقاية من مخاطر الحريق بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه عبَّر نائب رئيس الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحريق للعمليات، عن امتنانه وتقديره لمعالي مدير عام الدفاع المدني لما أبداه من حرص على التعاون والتنسيق وتعزيز مجالات تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في مجال التدريب والاعتماد والحماية من الحريق.







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