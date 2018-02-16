الدهش: حكم مباراة الأهلي والفيحاء حرمنا من هدف صحيح

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب المشرف العام على فريق الفيحاء محمد الدهش، أن حكم مباراة الأهلي والفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، حرم الفريق البرتقالي من هدف صحيح.

وعلَّق محمد الدهش على مباراة الأهلي والفيحاء التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة قائلًا: “نحن ندخل أي لقاء بهدف تحقيق النقاط الثلاث، ونقطة تعادل في آخر المباراة ومن أمام فريق منافس على لقب الدوري نتيجة جيدة”.

وتابع نائب المشرف العام على فريق الفيحاء تصريحاته لإذاعة “يو إف إم” قائلًا: “تركنا الحديث عن الأخطاء التحكيمية للمتخصصين، على الرغم من أن حكم مباراة الأهلي والفيحاء حرمنا من هدف صحيح وربما ركلة جزاء مستحقة”.

وقال الدهش عن طموحات الفريق البرتقالي في منافسات الموسم الرياضي الجاري: “الفيحاء يسير بشكل صحيح.. وهدفنا هو تحقيق أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا”.

وانتهت مباراة الأهلي والفيحاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، سجَّل نجم الراقي يوانّيس فيتفاتزيديس، الهدف الأول في الدقيقة 79، إلا أن المتألق الكولومبي دانيلو أسبريا تمكن من تسجيل هدف التعادل سريعًا، وهز شباك الراقي في الدقيقة 85.

وبعد مباراة الأهلي والفيحاء رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده لـ42 نقطة، ليُحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق البرتقالي لـ28 نقطة في المرتبة السابعة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :