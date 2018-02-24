الدوادمي تنضم لقائمة #تعليق_الدراسه

المواطن- الرياض

أعلن تعليم الدوادمي، عن تعليق الدراسة يوم غد الأحد في جميع المدارس التابعة له.

ويأتي هذا بسبب الطقس غير المستقر الذي تتعرض له المنطقة، وتحذيرات الإنذار المبكر والأرصاد من أمطار متوقعة متوسطة إلى غزيرة غدًا.

وقبل قليل، أعلن تعليم الرياض، عن تعليق الدراسة يوم غدٍ الأحد في مدارسه ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

جاء ذلك بحسب توجيه مدير عام التعليم، حمد الوهيبي؛ نظرًا لما ورد من هيئة الأرصاد حول الطقس يوم غد الأحد والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على الطلاب والطالبات.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في وقت سابق استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى يوم غد الأحد في الخامسة مساءً، على مناطق الدوادمي وعفيف.







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