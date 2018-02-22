الدوري الإسباني يُحاصر راموس بالأرقام السلبية

المواطن - مروة نبيل

يُعَدّ قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد سيرجيو راموس أحد أبرز المدافعين في منافسات الدوري الإسباني خلال السنوات الماضية، إلا أن العصبية والتهور أمام المُنافسين ألحقا به أرقامًا سلبية في الليجا.

وخاض راموس مباراته رقم 382 بقميص نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليجانيس، التي حسمها الملكي لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وشهدت تسجيل قائد الفريق لهدف من ركلة جزاء.

وحصل راموس على بطاقة صفراء في مباراة ريال مدريد وليجانيس المؤجلة من الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، لاعتراضه على حكم المواجهة المساعد، ويصبح صاحب رقم قياسي سلبي.

وتُعتبر البطاقة الصفراء التي حصل عليها راموس في مباراة ريال مدريد وليجانيس رقم 163 في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ليُصبح قائد النادي الملكي المدافع الأكثر حصولًا على البطاقات الصفراء في البطولة.

ولم يكن هذا الرقم هو السلبي الوحيد لقائد ريال مدريد راموس في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث إنه يمتلك رقماً آخر باعتباره أكثر لاعب حصل على بطاقات حمراء في الليجا، حيث إنه تعرض للطرد في 19 مناسبة من قبل.

وعلى الرغم من الرقم السلبي الذي حصده راموس بعدما نال بطاقة صفراء في مباراة ريال مدريد وليجانيس ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، فإن هذا اللقاء شهد رقمًا مميزًا لقائد الملكي، حيث إن هذه المواجهة هي رقم 550 له بقميص ريال مدريد.

وخاض مدافع المنتخب الإسباني، راموس 382 مباراة مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، و109 لقاءات في بطولة دوري أبطال أوروبا، و40 مواجهة في بطولة كأس الملك، و12 مباراة بكأس السوبر الإسباني، و3 لقاءات في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى 4 مواجهات في بطولة كأس العالم للأندية.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، فيما يتصدر برشلونة الترتيب بـ62 نقطة، يليه أتليتيكو مدريد برصيد 55 نقطة.







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