الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام 6 عملات

المواطن- متابعة

وصل الدولار إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع، بعد أن أشارت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى استعداد البنك المركزي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمنع نمو تضخمي للاقتصاد.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، 2.5% منذ أن هوى إلى أدنى مستوى في 3 أعوام قبل أكثر من أسبوع.

وجرى تداول الدولار في أواخر المعاملات مرتفعًا 0.63% عند 90.417 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 90.498.







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