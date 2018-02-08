الدولار يدفع الذهب للانخفاض من أعلى مستوى في 18 شهرًا

المواطن- متابعة

هبطت أسعار الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وتسببت موجة الهبوط في سوق الأسهم العالمية في إقبال المستثمرين على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا نسبيًّا؛ ما دفعه للارتفاع من أدنى مستوى في 3 سنوات ودفع الذهب للتراجع من أعلى مستوى في 18 شهرًا، الذي بلغه في أواخر يناير.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى في شهر لينخفض 0.6% إلى 1310.92 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.1% إلي 1313.30 دولار للأوقية.







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