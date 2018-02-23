الدولار يرتفع والذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، 0.4 % إلى 1326.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش، بحسب “رويترز”.

ويتجه الذهب للهبوط للجلسة الخامسة بين ست جلسات، وفقد 1.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع الحالي، في أكبر هبوط من نوعه منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2017، كما نزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1328.40 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، بنسبة 0.3 بالمائة إلى 90.027، ولامس المؤشر أعلى مستوياته في عشرة أيام عند 90.235 أمس الخميس.

وكان الدولار قد بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 88.253 أواخر الأسبوع الماضي، ويتجه للصعود نحو واحد بالمائة هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 16.57 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1039.74 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 994.20 دولار للأوقية.