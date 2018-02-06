الدولار يستقر أمام سلة من 6 عملات رئيسية

المواطن- متابعة

شهد الدولار حالة من الاستقرار، أمس الاثنين، بعد انتعاشه نهاية الأسبوع الماضي، حين أشار تقرير الوظائف الأميركية القوي إلى أن ضعف العملة ربما تجاوز المدى بسرعة شديدة.

وبين تقرير الوظائف الصادر الجمعة الماضية، نمو الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من 8 سنوات؛ مما أدى إلى تعافي الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في 3 أعوام بعد موجة بيع استمرت شهورًا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بدون تغير يذكر عند 89.175 بعدما صعد 0.6% يوم الجمعة.

وسجل الدولار 1.2445 دولار لليورو. وكانت العملة الأميركية بلغت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات عند 1.2538 دولار لليورو الأسبوع الماضي.







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