الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 2018

المواطن- متابعة

انخفضت أسعار الذهب، أمس الجمعة، واتجهت لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في 3 أعوام الذي سجله الأسبوع الماضي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1328.74 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل هبوطًا للجلسة الخامسة في ست جلسات.

ونزل المعدن الأصفر 2.40 دولار، أو 0.2% في تسوية العقود الأميركية الآجلة إلى 1330.30 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسعار الفورية 1.4% هذا الأسبوع، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.51 دولار للأوقية لتتجه إلى الانخفاض 0.9% خلال الأسبوع.







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