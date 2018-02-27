الرئيس السوداني يعفي رئيس أركان الجيش من منصبه

المواطن - وكالات:

أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم، بأنَّه تمت إقالة رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول عماد عدوي، الثلاثاء، من منصبه، وعُين مكانه الفريق أول كمال عبد المعروف، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وكما جاء بوكالة أنباء “سونا” أنَّه “تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة، والفريق أول كمال عبد المعروف أصبح رئيسًا لهيئة الأركان” ولم تُضف الوكالة أي تفاصيل أخرى.

وكان عبد المعروف يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة منذ عام 2015.

وينتسب كمال عبد المعروف إلى ولاية نهر النيل شمال السودان، والتحق بالقوات المسلحة في العام 1978 الدفعة “29” وهو حاصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية السودانية.

كما حصل عبد المعروف على شهادة في العلوم العسكرية والإدارية من جامعة مؤتة الأردنية، وحصل على دورات كبار القادة الاستراتيجية ودورة السياسات الأمنية والاستراتيجية في مركز جنيف للسلام. وعمل ملحقًا عسكريًا مقيمًا بالصين وملحقًا عسكريًا غير مقيم بكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وفيتنام، كما شغل منصب مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع وقائد الكلية الحربية السودانية.

يذكر أنَّ الرئيس السوداني استبدل عمر البشير مطلع الشهر الحالي مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا، وعين في منصبه صلاح عبد الله.







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