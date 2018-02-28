الرباعي العربي: قطر تريد إشغال العالم بأزمة هي من افتعلها

المواطن - الرياض

أكدت الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب القطري أن قطر تسعى لتسويق الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها.

وقال وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين ردًا على كلمة وزير خارجية قطر أمام مجلس حقوق الإنسان إن: وزير الخارجية القطري سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الإنسان في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها.

وشددت الدول الأربع على أن: الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر يجب أن تُحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة.

ولفت الوزراء إلى أن : جهود أمير الكويت ومساعيه تلقى كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا وما زلنا نرى بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها.

وأكدت الدول الأربع مجددًا على دور قطر في دعم الآيديولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام.

وطالبت الدول الأربع قطر بأن لا تجعل من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابي.

وقال الوزراء: ما تريده دولنا من قطر هو أن تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف فوراً عن تمويلها.

وختم الوزراء بالقول : سنستمر بممارسة حقنا السيادي بمقاطعة حكومة قطر الذي يكفله لنا القانون الدولي دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل في شؤوننا الداخلية.







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