الربيعة يبحث التعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الإيجاد

المواطن - واس

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم الأمين العام التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية ( الإيجاد ) محبوب معلم، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي تنطلق فعالياته غدًا.

واستعرض الدكتور عبدالله الربيعة جهود المركز الإغاثية والإنسانية منذ إنشائه عام 2015 م التي وصلت حتى الآن إلى 40 دولة في أربع قارات حول العالم نفذ خلالها 328 مشروعاً إغاثيًا وإنسانيًا، وحظي اليمن فيها بالنصيب الأوفر حيث وصل عددها 193 مشروعًا في كافة القطاعات الإنسانية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال الأمن الغذائي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية وأعمال الإغاثة والأنشطة الإنسانية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات من أجل تحقيق التعاون الوثيق بين الجانبين.

وقدم الأمين العام التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية في تصريح صحفي جزيل الشكر للمملكة وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة على تنظيم منتدى الرياض الدولي الإنساني الذي يعد من أهم المنتديات العالمية في الآونة الأخيرة لكونه يجمع أبرز الكوادر في ميدان العمل الإنساني على كافة المستويات مما يسهم في إثراء النقاشات، متمنيًا لأعمال المنتدى النجاح.

وأضاف محبوب معلم أن هيئة الإيجاد ومركز الملك سلمان للإغاثة لديهما نفس الأهداف والمهام، ونحن حريصون على الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة على نحو أفضل بالعمل عن قرب مع بعضنا.







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