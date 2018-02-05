الرقابة النسائية ترصد 446 محلاً مخالفاً في جدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة للحد من المخالفات البلدية، وحفاظا على الصحة العامة في المحلات ذات العلاقة بالأنشطة النسائية، قامت الإدارة العامة للخدمات النسائية بأمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة الرقابة النسائية بالكشف على 4075 محلا نسائيا شملتها الجولات الرقابية الدورية خلال العام الماضي وتم رصد 446 محلاً مخالفاً.

وبين التقرير السنوي لإدارة الرقابة النسائية رصد 112 محلاً مخالفاً متخصصة في بيع المستلزمات النسائية من إجمالي 2330 محل، و 265 محل تزيين نسائي مخالفا من إجمالي 803 محلات، فيما بلغ عدد المشاغل النسائية المخالفة 69 محلا من مجموع 924 محلا شملتها الجولات الرقابية.

وتنوعت المخالفات المرصودة بحسب نشاط كل موقع ما بين عدم تجديد رخصة المحل، وعدم وجود لوحة للعائلات، واستخدام أسماء أجنبية، ورصد عاملات ليس لديهن كروت صحية أو أنها منتهية، عدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة، عدم ارتداء الزي والكروت الصحية للعاملات، وجار متابعة جميع المواقع المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية حيالها لحين تصحيح أوضاعها.

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من المخالفات البلدية بأشكالها كافة، من خلال التبليغ عنها عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية.







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