الريال يكشف عن خطته لضم نجم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

لايزال يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب البلجيكي إدين هازارد صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية أن ريال مدريد ينوي التخلص من نجمه الويلزي جاريث بيل مع دفع مبلغ مالي يصل إلى أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني لنادي تشيلسي للتعاقد مع هازارد.

وتحدث هازارد عن حبه وإعجابه بنادي ريال مدريد مضيفًا أنه يريد التركيز على مسيرته مع نادي تشيلسي.

وبحث نادي تشيلسي خلال الفترة الأخيرة عن تجديد عقد هازارد مع تجديد عقد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خاصة أن اللاعبان من العناصر الأساسية والتي يعتمد عليها المدرب أنطونيو كونتي في الموسم الحالي.

يذكر أن هازارد كان قد انضم إلى صفوف تشيلسي قادمًا من صفوف نادي ليل الفرنسي في عام 2012.

سيشارك هازارد مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها صيف العام الحالي في دولة روسيا.







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