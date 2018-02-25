السبب والأدلة والبديل.. سحب تنظيم كأس العالم حقيقة لا جدال فيها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

بات سحب تنظيم كأس العالم من قطر حقيقة لا يمكن إخفاؤها، بعد أن تسربت العديد من التقارير التي تؤكد إعلان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بأن سحب شرف التنظيم من الدويلة بات حقيقة ملموسة وسيتم الإعلان خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وظهرت العديد من التقارير أحدثها ما جاء في صحيفة ديلي ستار البريطانية، التي أكدت وفقًا لمصدر مطلع داخل جدران الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أن هناك مفاضلة بين عدد من البلدان لتكون بديلة لقطر في ما يتعلق بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وعلى رأسها إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة، وهي بلدان جميعها تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة الأكبر والأشهر في تاريخ كافة الرياضات العالمية.

ووفقًا لما جاء على شبكة فوكس نيوز الأميركية، فإن مصدرًا جديدًا داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد أن السبب الرئيسي في قرار الفيفا، هو الاتهامات الموجهة إلى قطر، والتي تتناول تأثيرها من خلال الرشاوى على عملية التصويت للفوز بحقوق الاستضافة.

وتأتي تلك التصريحات مؤكدة للتقارير التي أكدتها صحيفة ذا بيلد الألمانية خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أكدت أن قطر منحت ابنة ريكاردو تيكسيرا عضو اللجنة التنفيذية السابق بالفيفا، 1.5 مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي فضح الرشاوى القطرية بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن ما يتردد بشأن إمكانية سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر هو أمر جاد وليس مجرد تقارير إعلامية تلوح في أفق العالم على مدار الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم إعلانه بشكل فعلي فور الاستقرار على البديل.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل شيخ، قد أكد لمجلة فوكس الألمانية، أنه اطلع على وثائق متعلقة بالأمر، تفيد باتخاذ قرار بنقل تنظيم كأس العالم من قطر، مؤكدًا أن الإعلان عن القرار سيتم في وقت مبكر من سبتمبر المقبل، وتحديدًا بعد إقامة كأس العالم في روسيا هذا الصيف.







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