السجون تكشف عن برنامج ثقة في جناحها بالجنادرية

المواطن- واس

كشف جناح المديرية العامة للسجون في مهرجان الجنادرية 32 عن برنامج “ثقة” الذي يجري العمل عليه ضمن برامج الرعاية اللاحقة وتطوير العمل الاجتماعي والنفسي في المديرية.

وأكد المدير العام للرعاية الاجتماعية والنفسية بالمديرية العامة للسجون سليمان بن دخيل العصيمي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الثقة لدى النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته إلى المجتمع، ويتم من خلاله تهيئته قبل الإفراج عنه بـ 6 أشهر عبر برنامج نوعي، في أجنحة مخصصة، ويتم تنفيذه بمساندة من القطاع العام والخاص الذي يسهم في تنفيذ مجمل برامجه وأنشطته الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها، مضيفاً أنه يتم من خلال البرنامج إعادة تأهيل النزيل للاندماج في المجتمع تدريجياً، وذلك من خلال مساندته للحصول على فرصة عمل أو الانضمام لبرنامج تدريبي مناسب، خارج السجن، وتمكينه من الخروج للعمل أو التدريب، وإتاحة الفرصة له كذلك لزيارة أسرته نهاية الأسبوع.

وأشار العصيمي إلى أنه سيتم تطبيق هذا البرنامج قريباً كتجربة في إصلاحية جدة، ثم تعميمه تدريجياً في باقي الإصلاحيات والسجون الرئيسيّة بمختلف مناطق المملكة.







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