السديري: طب الطوارئ خط الدفاع الأول بالمستشفيات

شدد وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري على أهمية تخصص طب الطوارئ كخط دفاع أولي يقدم الخدمة الطبية في المستشفيات ويضاف للتخصصات الطبية الأخرى.

جاء ذلك خلال افتتاحة اليوم – نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض – فعاليات الملتقى الثالث لطب الطوارئ تحت عنوان مستقبل طب الطوارئ، الذي تنظمة الجمعية السعودية لطب الطوارئ بشراكة تنظيمية مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وعبر “السديري” عن سعادته بما احتواه المؤتمر من محتوى علمي يؤكد اهتمام القائمين عليه.

من جهته عبر رئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور أحمد بن محمود وزان، عن شكره وتقديره لنائب أمير الرياض على رعايته للمؤتمر وللفعاليات التي تقيمها الجمعية، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تطوير الممارس الصحي وتطوير تحصيله المهني والعلمي ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.

وأوضح أن مؤتمر هذا العام يستقطب ما يزيد على 130 من المتحدثين والخبراء في المجال من داخل المملكة وخارجها، ويعقد على هامش المؤتمر العديد من الجلسات الجانبية لمناقشة سبل التطوير والتحديث المستمر في طب الطوارئ.

ولفت إلى أن محاور الملتقى تغطي مجالات عديدة منها: مستقبل طب الطوارئ في ظل رؤية المملكة، طرق، واستخدامات التكنولوجيا الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال طب الطوارئ وخدمات التطبيب عن بعد، والكسور وإصابات الحوادث.

وبين الدكتور أسعد شجاع رئيس اللجنة العلمية أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد بيئة علمية أكاديمية وتواصل مشترك للباحثين والخبرات وتبادل الأبحاث والدراسات الحديثة والتعاون في اتفاقيات تساهم في تعزيز طب الطوارئ ومجالاته .

وكان السديري قد وصل مقر الحفل وكان في استقباله المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة ورئيس الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور أحمد بن محمود وزان .

كما افتتح المعرض المصاحب الذي يحتوي على آخر التجهيزات والمعدات الطبية في مجال طب الطوارئ كما كرم معاليه شركاء المؤتمر وتسلم درعًا نيابة عن سمو نائب أمير منطقة الرياض .