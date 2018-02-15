السفير آل جابر: إيران تدعم الحوثي بالصواريخ.. والمملكة قدَّمت 7 مليارات للشعب اليمني

المواطن - الرياض

أكد السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى اليمن، أن إيران تدعم الحوثي بالصواريخ والخبراء، مضيفاً أن المملكة دعمت اليمن بـ7 مليارات دولار.

وقال السفير آل جابر في لقاء مع برنامج (هنا الرياض) على قناة الإخبارية: إن الحوثيين احتلوا صنعاء 2014م رغم تفاهم اليمنيين، مضيفاً أن الحوثيين ضربوا بالتفاهمات السياسية عرض الحائط بأمر من إيران.

وتابع أن إيران أرسلت صواريخها وخبراءها إلى اليمن وفشلت فشلاً ذريعاً، مشيراً إلى أن الحوثي عمد إلى استغلال المساعدات وتجويع الشعب اليمني.

ولفت إلى أنه في عام 2011 كان اليمن على وشك حرب أهلية بين الأشقاء وتم حل الأزمة بمبادرة خليجية ومجلس الأمن، وفي الفترة بين عامي 2012 و2014 قدَّمت المملكة 7 مليارات دولار دعماً للاقتصاد اليمني.







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