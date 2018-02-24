السفير آل جابر: تأشيرات العمل مفتوحة لليمنيين في المملكة

المواطن- الرياض

شدد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، على أن اليمني في المملكة يحظى باهتمام ورعاية خاصة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، نظير الجوار والروابط والأهداف المشتركة، والأوضاع التي يمر بها اليمن.

وأضاف آل جابر بحسب تصريحاته إلى “العربية”، أن المملكة لن تدخر جهدًا لمساعدة المغتربين اليمنيين داخل السعودية، وبحث السبل لمساعدتهم في إطار القرارات المتخذة والقوانين.

وتابع أنه قد صدرت تعليمات خاصة باليمنيين منحتهم هوية مقيم، ومنحوا التصريح بالعمل، كما أن تأشيرات العمل مفتوحة، وتصدر السفارة أكثر من 5000 تأشيرة عمل في وظائف جديدة، وحسب الاحتياج، وتقديرًا للأوضاع التي يمر بها اليمن نتيجة انقلاب الميليشيات وتدمير فرص الحياة، وسيحظى كل من يلتزم بالتعليمات والأنظمة والقوانين في المملكة بفرصة العمل وكامل الحقوق حسب احتياج ومتطلبات السوق.







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