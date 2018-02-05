السنغال تخطط لإنتاج النفط بخطة جديدة

المواطن- متابعة

أكدت شركة “كارن إنيرجي” البريطانية للنفط أنها تعمل على وضع خطة لتطوير حقل “سنى” ستقدمها إلى الحكومة السنغالية للموافقة عليها بنهاية شهر مايو، بهدف إتاحة الوقت الكافي لبدء إنتاج النفط بين عامي 2021 و2023، كما هو مخطط له.

وجاء ذلك بعد 4 أشهر من الانتهاء من حملة الحفر الثالثة من قبل شركة كيرن وشركائها في الحقل البحري.

وبحسب بيان صادر عن الشركة فستغطي الخطة تطوير إجمالي الموارد القابلة للاستغلال في الآبار والتي تقدر بـ563 مليون برميل، وستتضمن المرحلة الأولى من التطوير 25 بئرًا مع احتياطيات قدرها 240 مليون برميل، خاصة في الخزان السفلي S500 وبسقف إنتاج ما بين 75 ألف و125 ألف برميل يوميًّا.







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