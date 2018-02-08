السهلاوي اللاعب الأكثر إحرازًا للأهداف من ركلات جزاء

المواطن - محمد سمعة

سجل اللاعب محمد السهلاوي مهاجم النصر والمنتخب السعودي أهدافًا من ركلات جزاء هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر.

وذكر الحساب الرسمي لدوري بلس على موقع التدوينات القصيرة تويتر أن السهلاوي أحرز ركلات جزاء أكثر من أي لاعب آخر في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

وتُعد غالبية أهداف السهلاوي في الموسم الحالي من ركلات جزاء بنسبة تصل إلى أكثر من 50%.

وكان السهلاوي سجل آخر أهدافه في الدوري السعودي في مرمى أُحد من ركلة جزاء وكان الهدف الأول للعالمي في تلك المباراة.

سجل السهلاوي مع النصر حتى الآن في الدوري السعودي 9 أهداف.







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