السومة بعد التأهل بكأس الملك: #٦٠_الف_اهلاوي_قدام_التعاون

المواطن - محمد سمعة

أعرب السوري عمر السومة، مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته وذلك بعد تأهل الراقي إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على حساب نادي الفيحاء.

وكتب السومة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: أول مرة أتوتر بحياتي.. الحمد لله ألف مبروك لجماهيرنا وشكرًا لإخواني اللاعبين.. موعدنا المباراة القادمة إن شاء الله.

وعلى الفور استجاب الكثير من جماهير الأهلي لدعوة السومة بالحضور في مباراة الراقي والتعاون في الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي ستقام يوم الخميس المقبل.

وأكدت الجماهير نيتها حضور مباراة الأهلي والتعاون لدعم الراقي في بطولة الدوري.

يتواجد الأهلي حاليًّا في المركز الثاني في بطولة الدوري المحترفين برصيد 42 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وكان الأهلي هزم نادي الفيحاء بأربع ركلات مقابل ثلاث في ركلات الجزاء الترجيحية ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.







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