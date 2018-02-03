الشباب يؤكد إصابة بالعمري في الكاحل

المواطن - الرياض

أكد نادي الشباب تعرُّض لاعبه الجزائري جمال الدين بالعمري للإصابة في الكاحل خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن الفحوصات الطبية أكدت تعرض جمال الدين بالعمري للإصابة بقطع في رباط مفصل الكاحل.

من ناحية أخرى يستعد الشباب لخوض مباراة مهمة في الجولة ال20 من الدوري السعودي أمام فريق الرائد غدًا الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

يتواجد الشباب في المركز السادس في جدول ترتيب فرق أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد صاحب المركز الخامس.

يذكر أن الشباب خسر مباراة الأهلي في الجولة ال19 من بطولة الدوري السعودي بثلاثية مقابل هدفين على ملعب الجوهرة بجدة.







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